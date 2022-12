Rick and Morty 6: guarda gli episodi in streaming

I primi sei episodi di Rick and Morty 6 sono ora disponibili per lo streaming su Netflix. Le avventure ripartono proprio da dove avevamo lasciato i protagonisti, fluttuanti nello spazio senza una spara-porte per far ritorno nella loro dimensione.

Da oggi in streaming gli episodi di Rick and Morty 6

Nessuno spoiler, ci limitiamo a riportare di seguito il trailer ufficiale (in inglese, ma le puntate sono in italiano) e la sinossi della sesta stagione, giusto per entrare nel mood.

Rick Sanchez, l’uomo più intelligente dell’universo, è tornato con una sesta stagione, e fra una guerra civile aliena e un Wubba lubba dub dub dovrà pure badare al tenero Morty. Sì, già, Morty… non ce lo siamo scordato. Sì, lo sappiamo, sarebbe stato meglio un Plumbus.

Questi, invece, i titoli degli episodi disponibili da oggi. Gli ultimi quattro arriveranno più avanti.

Solaricks; Rick: una vita di Morty ben vissuta; Bethic Instinct; La famiglia della notte; Final DeSmithation JuRicksic Mort.

Nell’edizione italiana, la voce di Rick Sanchez è doppiata da Christian Iansante, mentre quella di Morty Smith da David Chevalier. Buona visione su Netflix.

