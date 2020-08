Ricondizionati per il Back to School: eccoli

A distanza di poche settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico, e nel mezzo di tutte le incognite che questa nuova annata si porterà appresso, dotarsi di un nuovo pc (tanto per lo smart working quanto per lo studio da remoto) potrebbe essere un modo cautelativo per non incorrere in scelte d’urgenza quando la necessità dovesse essere dettata da contesti che cambiano. Per evitare di dover investire in prodotti nuovi, soprattutto quando il destinatario è un ragazzo/a alle prime armi, si può optare per l’opzione dei ricondizionati, ossia device revisionati e pronti all’uso, ma di fatto usati ed a prezzo estremamente ridotto.

Notebook ricondizionati per la scuola

Le opzioni disponibili sono varie, tanto su Amazon quanto su eBay, e le occasioni pertanto non mancano. Questi solo alcuni esempi dai quali prendere spunto per la propria ricerca del device ideale con cui arricchire il proprio studio o il proprio lavoro da casa:

Lenovo ThinkPad T440 (439 euro)

Fujitsu Lifebook E734 (349 euro)

Lenovo ThinkPad Yoga 12 (349 euro)

In ognuno di questi casi è sufficiente seguire le istruzioni in pagina per avere tutti i chiarimenti necessari in quanto a garanzia del venditore, così da poter accedere al mercato dei ricondizionati con piena consapevolezza dei termini dell’acquisto.