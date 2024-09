Ricordare le password è più semplice: prova gratis LastPass

Gestire tutte le proprie password può diventare complicato. Ricordarsi tutte le chiavi d’accesso è quasi impossibile e averle sempre a disposizione su tutti i propri dispositivi, senza doverle andare a cercare da qualche parte ogni volta, può essere comodissimo.

Per questo motivo è utile affidarsi a un password manager multi-piattaforma per avere uno strumento efficace e in grado di archiviare i dati dell’utente in sicurezza. Un servizio di questo tipo può fare la differenza.

La scelta giusta, in questo momento, per accedere a un password manager è puntare su LastPass. La versione Premium del servizio è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di LastPass.

LastPass: è il password manager da utilizzare

Con LastPass è possibile accedere a un password manager multi-piattaforma. Il servizio è accessibile in diverse versioni: c’è il piano personale a cui si affianca quello “famiglia” per 6 utenti. Ci sono poi i piani “business“, riservati ai team e alle aziende. Ogni tipologia di utente, quindi, può contare su una versione ben precisa di LastPass, con strumenti dedicati di sicurezza e gestione e, soprattutto, con la possibilità di utilizzo del password manager da tutti i dispositivi.

LastPass Premium per utenti singoli ha un costo di 2,90 euro al mese mentre la versione per famiglie ha un costo di 3,90 euro al mese, con la possibilità di gestire 6 profili distinti. Per quanto riguarda la versione “business” di LastPass parte da 3,90 euro al mese. Tutte le versioni sono disponibili con una prova gratuita (di 30 giorni per gli utenti consumer e 14 giorni per gli utenti business).

Per iniziare subito la prova gratuita basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di registrazione guidata, che non richiede l’inserimento di una carta di pagamento.