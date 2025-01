Ricordare le proprie password è più semplice: ecco il tool da usare

C’è un modo semplice e sicuro per ricordare tutte le proprie password. Con un password manager multi-piattaforma, infatti, è possibile salvare in sicurezza i dati di accesso per i propri account, con la possibilità di accedere facilmente, senza dover utilizzare sempre la stessa password e senza dover appuntarsi a mano le chiavi d’accesso.

La soluzione giusta per gestire i propri dati in sicurezza è LastPass, un tool efficace, facile da usare e ricco di funzionalità. Il password manager è disponibile in versione Premium, con un prezzo di 2,90 euro al mese per un anno oppure di 3,90 euro al mese scegliendo il piano Famiglia (per 6 account separati).

Per accedere alla prova gratuita del password manager basta raggiungere il sito ufficiale di LastPass, tramite il link riportato qui di sotto.

Perché scegliere LastPass per ricordare le password

KastPass è la soluzione giusta per chi ha bisogno di un password manager multi-piattaforma, garantendo un sistema semplice e sicuro per salvare e recuperare le chiavi d’accesso ai propri account. Disponibile su tutti i sistemi operativi, LastPass mette a disposizione funzioni come il salvataggio e il riempimento automatico, per velocizzare le procedure di login, oltre che il sistema di generazione di password sicure.

Chi sceglie LastPass potrà contare su un archivio illimitato di password, con un sistema semplice per la condivisione sicura delle password con altri utenti, in caso di necessità. C’è anche il sistema di monitoraggio del dark web, che consente a LastPass di accertarsi che i dati dell’utente siano sempre al sicuro. Il password manager, inoltre, mette a disposizione 1 GB di spazio di archiviazione file protetto dalla crittografia.

Per iniziare la prova gratuita di LastPass basta seguire il link qui di sotto. Successivamente, il servizio potrà essere utilizzato al costo di 2,90 euro al mese oppure a 3,90 euro al mese per la versione Famiglia per 6 utenti.