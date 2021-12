Ricordi di famiglia al sicuro con pCloud (sconto 70%)

È uno dei servizi di cloud storage più popolari, nonché l'unico che richiede un pagamento solo al momento dell'acquisto. Se poi ci sono offerte imperdibili, come quelle attualmente in corso, allora pCloud diventa il migliore in assoluto. Il piano Family mette a disposizione 2 TB di spazio ad un prezzo di 400 euro fino al 31 dicembre 2021.

pCloud Family 2 TB: sconto del 70%

Il piano pCloud Family offre 2 TB di spazio condivisi tra un massimo di cinque utenti. È possibile assegnare e gestire facilmente la dimensione dello storage per ogni membro della famiglia. Viene chiaramente garantita la privacy, in quanto ognuno di essi avrà uno spazio personale.

Il piano Family include ovviamente tutte le funzionalità dei piani Premium da 500 GB e Premium Plus da 2 TB. I file vengono protetti dalla crittografia AES a 256 bit (lato server), oltre che dal protocollo TLS e dalla ridondanza (cinque copie su server differenti). Chi cerca una maggiore protezione può richiedere la crittografia lato client pCloud Crypt (15 giorni gratis).

Utilizzando l'interfaccia web o le applicazioni è possibile effettuare varie operazioni, tra cui condivisione di file e cartelle, sincronizzazione e caricamento del rullino fotografico. Il servizio offre inoltre l'accesso alle vecchie versioni dei file (fino a 30 giorni), l'anteprima dei documenti, lo streaming audio e video tramite player integrati. È disponibile anche il backup da Facebook, Dropbox, Google Drive, Google Foto e OneDrive.

Il costo del piano pCloud Family è 400 euro, invece di 1.400 euro. Per accedere allo sconto natalizio è necessario cliccare sull'icona -70% in alto. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal. È possibile eventualmente usufruire della garanzia di rimborso entro 10 giorni.