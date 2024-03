RIDE 5 per PS5: prezzo RIDICOLO su Amazon (-39%)

Hai mai desiderato di sentire il vento sulla tua pelle mentre giri la manopola del gas e affronti curve mozzafiato su una moto? Con Ride 5 – Day One Edition per PS5, ora puoi vivere questa esperienza emozionante come mai prima d’ora, e con uno sconto del 39% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo al prezzo speciale di soli 48,48 euro, anziché 79,99 euro.

RIDE 5 per PS5: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il realismo di Ride 5 è senza precedenti. Grazie al nuovo sistema meteorologico dinamico e alle nuvole volumetriche, il cielo è una festa per gli occhi mentre affronti le sfide della pista. Ma non preoccuparti se sei nuovo al gioco – Ride 5 – Day One Edition per PS5 ti offre aiuti alla guida basati sull’intelligenza artificiale, che ti guideranno attraverso ogni curva e frenata fino a quando non diventerai un vero maestro delle due ruote.

E non importa il tuo livello di abilità o di impegno, Ride 5 – Day One Edition per PS5 ha qualcosa per tutti. Che tu voglia competere contro i migliori del mondo in modalità Endurance o sfidare i tuoi amici in duelli Split-screen, c’è sempre un’emozione pronta ad aspettarti. E con una vasta gamma di moto e piste da scegliere, troverai sempre qualcosa di nuovo da provare.

Sei alla ricerca di fama e successo? Mettiti alla prova su tracciati emozionanti e affronta rivali indemoniati guidati dalla nuova IA ancora più avanzata. Partecipa a competizioni locali, eventi dedicati, raccogli crediti per potenziare il tuo equipaggiamento e scala le classifiche per realizzare i tuoi sogni di gloria.

Non perdere l’occasione di metterti alla guida della moto dei tuoi sogni. Acquista subito Ride 5 – Day One Edition per PS5 su Amazon e approfittando del mega sconto del 39%. Preparati a un’avventura che ti lascerà senza fiato, al prezzo speciale di soli 48,48 euro. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.