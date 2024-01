Riguarda le puntate di Masterchef con la promo NOW a 6,99€

Se sei un appassionato di MasterChef Italia e desideri rivivere non solo le nuove puntate, ma anche le stagioni precedenti, la risposta alle tue esigenze è il pass Entertainment di NOW TV, che puoi sottoscrivere a partire da 6,99 euro al mese. In questo modo avrai accesso on-demand a tutti gli episodi dello show culinario più amato.

NOW: riguarda MasterChef Italia e non solo

Con NOW avrai accesso a un mondo di intrattenimento di prima classe. Dai film più attesi alle serie TV internazionali firmate HBO, passando per gli show esclusivi e le produzioni originali Sky, NOW ti offre un catalogo vastissimo di contenuti.

Immergiti quindi nelle avventure culinarie di MasterChef Italia, dove chef esperti e aspiranti cuochi si sfidano in cucina per conquistare il titolo ambito. Con la promozione a 6,99 euro al mese, potrai guardare tutti gli episodi delle stagioni passate e seguire con emozione la nuova stagione che tutti stanno aspettando.

Ma NOW non si limita solo a MasterChef! Potrai esplorare serie TV di successo come The Last of Us e la quarta stagione di True Detective. Per gli amanti del cinema, ci sono oltre 1000 titoli on demand, tra cui film imperdibili come Super Mario Bros. – Il film.

L’offerta è davvero conveniente, a partire da 6,99 euro al mese, avrai accesso illimitato a un universo di intrattenimento di alta qualità. Non perdere l’occasione di riguardare le tue puntate preferite di MasterChef Italia e di esplorare tutto ciò che NOW ha da offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.