Rileva i movimenti e tiene casa al sicuro questa Telecamera da esterno 35€

Ezviz ti propone una telecamera WiFi da esterno facile da montare e ideale per tenere ogni zona al sicuro. Con le sue funzioni rileva i movimenti e ti avvisa istantaneamente se c’è qualcosa che non quadra. Non hai bisogno di chiamare uno specialista per installarla, scegli il posto più adatto e nel giro di pochi minuti avrai concluso il lavoro. Prima, però, devi metterla nel carrello quindi fallo a soli 35 euro invece di 54,99 euro con lo sconto del 36% su Amazon.

La telecamera WiFi da esterno di Ezviz è un prodotto pratico, semplice ed economico. Ciononostante riesce a integrare al suo interno tutte le tecnologie di cui hai bisogno per tenere gli spazi fuori casa, ma anche la stessa, in piena sicurezza. Trattandosi di un prodotto creato appositamente per le zone esposte, è impermeabile e resistente. La gestione, invece, avviene comodamente tramite l’app che scarichi sullo smartphone o attraverso la voce. Il sistema, infatti, è compatibile con Amazon Alexa e altri assistenti.

Attraverso l’obiettivo 1080p, la risoluzione Full HD non ignora il più piccolo dei dettagli e ti presenta una ripresa sempre nitida e cristallina. Il tramonto e le ore senza luce non causano un picco delle prestazioni ma anzi, c’è la visione notturna a 30 metri che ti tutela in ogni momento. Per essere ancora più cauti, attiva la rilevazione del movimento che è capace di rilevare qualunque avvenimento anomalo. Qualcuno si è avvicinato senza il tuo consenso? La notifica push ti avvista istantaneamente e se vuoi attivi finanche il microfono integrato, il quale è dotato di cancellazione attiva del rumore per ascoltare ciò che accade in qualità elevata.

Metti nel carrello la tua telecamera WiFi da esterno di Ezviz a soli 35 euro con lo sconto di Amazon.