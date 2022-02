Rimani anonimo online e naviga in tutta sicurezza: Panda VPN al 70%

Il mondo del web è ricco di insidie e quando navighiamo in rete non siamo mai così anonimi come crediamo. Per questo motivo, negli ultimi anni, gli utenti sono sempre più alla ricerca di un modo per proteggersi e accedere al web in totale sicurezza: la risposta a questa crescente richiesta si chiama VPN. Acronimo di Virtual Private Network, la VPN è una sorta di rete virtuale privata, che garantisce privacy ma soprattutto anonimato grazie ad un canale criptato, chiamato tunnel VPN. La maggior parte dei servizi online (specialmente quelli gratuiti) offrono spesso limitazioni che potrebbero compromettere l’intera esperienza. Perciò è meglio affidarsi a servizi notoriamente sicuri, come Panda VPN. Accesso Internet privato, senza limitazioni geografiche, ma soprattutto sicuro: queste sono le tre parole d’ordine. Grazie alla promozione in corso, potrai anche risparmiare il 70% sull’abbonamento, pari a 2,37 euro / mese.

Perché scegliere Panda VPN?

Ci sono diversi motivi per cui crediamo che Panda VPN sia migliore rispetto alla concorrenza. Ma se ancora non sei convinto, ecco tre buoni motivi.

Proteggi la tua privacy. Naviga la rete in modo sicuro e privato: i tuoi dati e la tua identità saranno sempre protetti, che tu sia a casa, al lavoro o collegato a reti pubbliche. Panda VPN si occupa infatti di crittografare tutti i tuoi dati e le tue comunicazioni. Ovviamente il servizio non raccoglierà né condividerà informazioni sulla tua attività online con nessuno.

Naviga la rete in modo sicuro e privato: i tuoi dati e la tua identità saranno sempre protetti, che tu sia a casa, al lavoro o collegato a reti pubbliche. Panda VPN si occupa infatti di crittografare tutti i tuoi dati e le tue comunicazioni. Ovviamente il servizio non raccoglierà né condividerà informazioni sulla tua attività online con nessuno. Accedi a qualsiasi contenuto, senza limiti. Panda VPN permette di accedere a qualsiasi contenuto presente in Internet, in modo sicuro e privato. Dagli spettacoli televisivi ai social network, canali sportivi, streaming, videogiochi o siti di appuntamenti.

Panda VPN permette di accedere a qualsiasi contenuto presente in Internet, in modo sicuro e privato. Dagli spettacoli televisivi ai social network, canali sportivi, streaming, videogiochi o siti di appuntamenti. N.1 per velocità, prestazioni e affidabilità. Panda VPN dispone di oltre 1.000 server in più di 20 paesi di tutto il mondo, con la massima velocità di connessione e le migliori prestazioni assolutamente garantite. E non dovrai più nemmeno preoccuparti di alcuna limitazione geografia. La tecnologia applicata dal servizio si avvale del protocollo VPN più sicuro (Hydra) esistente sul mercato, con crittografia di livello militare.

Come avrai potuto constatare, Panda VPN è un servizio sicuro e affidabile per tenere alla larga occhi indiscreti mentre navighi il web. Se vuoi dare un’occhiata più approfondita a tutti i vantaggi, ti consigliamo di visitare la pagina ufficiale dove potrai anche acquistarlo in offerta al 70% di sconto. Il piano è triennale e pagherai solamente 2,36 euro al mese: il miglior rapporto qualità-prezzo disponibile.