Rimani sempre sotto controllo con il Misuratore di Pressione da polso!

Un misuratore di pressione da tenere in casa, può essere un'arma preziosa per la tua salute. Beurer BC 27 è proprio uno di questi. Mettendolo al polso, riuscirà a darti un feedback istantaneo sulla tua pressione sanguigna.

Tutte le caratteristiche del misuratore di pressione Beurer BC 27

Questo dispositivo medico utilizza la tecnologia di gonfiaggio Intellisense per effettuare misurazioni automatiche e precise della pressione arteriosa e del battito cardiaco. Una caratteristica distintiva è la presenza di un algoritmo di rilevamento delle aritmie, che avverte l’utente in caso di eventuali irregolarità del battito cardiaco.

Tra le sue caratteristiche principali, il Beurer BC 27 presenta una scala di valori colorata, consentendo un’interpretazione immediata dei risultati misurati e facilitando la tempestiva individuazione di potenziali problematiche legate alla pressione sanguigna. La memoria integrata consente di archiviare le misurazioni per due utenti, permettendo di monitorare i valori nel tempo. È inoltre possibile calcolare la media delle letture memorizzate e della pressione sanguigna mattutina e serale degli ultimi sette giorni.

Il display del misuratore è progettato per essere chiaro e di facile lettura, mostrando in modo immediato tutte le informazioni essenziali, come data, ora, pressione sanguigna, battito cardiaco e stato della batteria. Questo rende il dispositivo intuitivo e accessibile a tutti. dispositivo gonfierà automaticamente la manica fino alla pressione desiderata e, al termine della misurazione, visualizzerà chiaramente i risultati sul display.

Il misuratore di pressione Beurer BC 27.

