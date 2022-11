Rimborsi sugli acquisti? Ecco l'app che offre più opportunità

Ottenere rimborsi sugli acquisti, attraverso il sistema cashback, è un meccanismo alquanto semplice.

Una volta comprato il bene/servizio, si riceve indietro una piccola percentuale della spesa. Tra le varie app e servizi che propongono il cashback però, non tutti risultano così efficaci.

C’è chi offre questa possibilità solo su determinati prodotti, magari dai costi già maggiorati, e altri invece le cui percentuali sono talmente basse da non risultare serie. Al di là di ciò, è ancora possibile ottenere dei rimborsi sugli acquisti interessanti adottando la piattaforma adatta.

Woolsocks, per esempio, è lo strumento ideale sotto questo punto di vista. Si tratta di un’app gratuita, liberamente scaricabile attraverso questo link, che consente di ottenere cashback a dir poco interessanti e su alcuni tra i brand più famosi al mondo.

Con Woolsocks puoi ottenere rimborsi sugli acquisti con percentuali più che interessanti

Woolsocks è un’app che eleva il cashback a livelli mai visti finora.

Questa, infatti, permette di effettuare acquisti in più di 35.000 negozi, inclusi alcuni tra i marchi più famosi al mondo. A livello puramente pratico infatti, è possibile ottenere un cashback dello 0,5% alla Lidl, del 2% nei negozi Nike per raggiungere il 4% per gli acquisti da Starbucks.

Il tutto avviene in modo alquanto semplice: basta collegare l’app alla propria banca ed effettuare acquisti attraverso Woolsocks (o la carta collegata al conto). Utilizzando in maniera regolare questa piattaforma dunque, è possibile mettere da parte un bel gruzzolo nel giro di pochi mesi.

Woosocks però, va oltre il rimborso sugli acquisti, proponendo anche un’app con diverse funzioni finanziarie smart. Tra di esse, per esempio, possiamo citare l’impostazione di obiettivi finanziari, la gestione degli abbonamenti semplificata e la possibilità di effettuare donazioni per cause benefiche.

Va infine tenuto conto della sicurezza che caratterizza questo sistema. L’app infatti, è protetta da sistemi come l’autenticazione reciproca (mTLS),

autenticazione a 2 fattori (2FA) e un sistema di cloud computing.

Woolsocks dunque, non è solo utile per chi vuole sfruttare tutte le potenzialità del cashback, ma anche per chi intende gestire al meglio le proprie finanze.

