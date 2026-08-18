 Rimborso spesa acquisto farmaci: truffa con falso FSE
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Rimborso spesa acquisto farmaci: truffa con falso FSE

Ignoti cybercriminali hanno avviato una campagna di phishing con lo scopo di rubare dati attraverso un falso sito del Fascicolo Sanitario Elettronico.
Rimborso spesa acquisto farmaci: truffa con falso FSE
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Ignoti cybercriminali hanno avviato una campagna di phishing con lo scopo di rubare dati attraverso un falso sito del Fascicolo Sanitario Elettronico.
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Gli esperti del CERT-AgID (Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale) hanno individuato l’ennesima campagna di phishing che sfrutta nome, logo e grafica di un servizio offerto ai cittadini. Stavolta il bersaglio è il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). I cybercriminali invitano gli utenti ad inserire i dati richiesti per ottenere un presunto rimborso delle spese per l’acquisto dei farmaci.

Attenzione alla nuova truffa con falso FSE

Il design del sito fasullo è molto simile a quello legittimo. Oltre a caratteri e loghi ci sono anche gli stessi dati statistici. Mancano però la sezione delle notizie e alcuni link nella parte superiore della pagina. Gli utenti più attenti scopriranno subito l’inganno leggendo l’URL nella barra degli indirizzi.

FSE fake

All’apertura del sito viene mostrato un CAPTCHA. È necessario scrivere il risultato di una somma per dimostrare di essere umano e superare la verifica di sicurezza. Nella pagina successiva viene indicato che l’utente ha diritto ad un rimborso del 19% (20,73 euro) per le spese di acquisto dei medicinali in farmacia. Devono essere quindi forniti i dati richiesti per ottenere l’accredito sul conto corrente.

L’utente deve inserire nome, cognome, data di nascita, CAP, indirizzo, città, numero di telefono e indirizzo email. Nella pagina successiva vengono chiesti i dati di pagamento (nome del titolare della carta, numero, data di scadenza e codice CVV). Al termine della procedura viene mostrato un numero di protocollo e comunicato che la richiesta è stata inviata all’Agenzia delle Entrate. Il presunto rimborso arriverà entro 7 giorni lavorativi.

Ovviamente i dati anagrafici e di pagamento verranno utilizzati per futuri attacchi, venduti online o usati per eseguire transazioni fraudolente. Il CERT-AgID ha informato le pubbliche amministrazioni interessate e chiesto la chiusura del sito (al momento è ancora attivo).

Gli utenti devono controllare attentamente l’URL nella barra degli indirizzi e non cliccare mai su link apparentemente innocui. Il rimborso del 19% per le spese di acquisto dei farmaci tramite FSE non esiste. C’è solo la detrazione IRPEF del 19% per le spese sanitarie inserite nella dichiarazione dei redditi.

Fonte: CERT-AgID

Pubblicato il 18 ago 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
18 ago 2026
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