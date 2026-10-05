 VPN illimitata per 10 dispositivi: NordVPN è in offerta con il piano da 28 mesi
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VPN illimitata per 10 dispositivi: NordVPN è in offerta con il piano da 28 mesi

NordVPN è in offerta con una promo da cogliere al volo: il prezzo è scontato per 28 mesi e il servizio è utilizzabile da 10 dispositivi.
VPN illimitata per 10 dispositivi: NordVPN è in offerta con il piano da 28 mesi
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NordVPN è in offerta con una promo da cogliere al volo: il prezzo è scontato per 28 mesi e il servizio è utilizzabile da 10 dispositivi.
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La scelta giusta per una nuova VPN senza limiti da attivare oggi è rappresentata da NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al bonus offerto dal codice BLAZE4MO, da aggiungere al momento del pagamento. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

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NordVPN

La migliore VPN da attivare oggi

Scegliere NordVPN significa poter contare su una VPN completa e illimitata, in grado di offrire un accesso a Internet sicuro e protetto. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati, per una navigazione sicura anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

In aggiunta, è possibile sfruttare una politica no log che assicura l’assenza di un sistema di tracciamento della propria attività online. Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di scegliere il server desiderato per aggirare blocchi su base geografica e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e traffico dati, con possibilità di utilizzo dello stesso account.

Grazie alla promo in corso, NordVPN è ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Ci sono, inoltre, 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. La promozione è accessibile tramite il box qui di sotto.

Lo sconto dedicato ai nuovi utenti che scelgono NordVPN sarà disponibile solo per un breve periodo.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
5 ott 2026
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