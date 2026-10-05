VPN illimitata per 10 dispositivi: NordVPN è in offerta con il piano da 28 mesi

La scelta giusta per una nuova VPN senza limiti da attivare oggi è rappresentata da NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al bonus offerto dal codice BLAZE4MO, da aggiungere al momento del pagamento. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

La migliore VPN da attivare oggi

Scegliere NordVPN significa poter contare su una VPN completa e illimitata, in grado di offrire un accesso a Internet sicuro e protetto. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati, per una navigazione sicura anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

In aggiunta, è possibile sfruttare una politica no log che assicura l’assenza di un sistema di tracciamento della propria attività online. Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di scegliere il server desiderato per aggirare blocchi su base geografica e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e traffico dati, con possibilità di utilizzo dello stesso account.

Grazie alla promo in corso, NordVPN è ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Ci sono, inoltre, 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. La promozione è accessibile tramite il box qui di sotto.

Lo sconto dedicato ai nuovi utenti che scelgono NordVPN sarà disponibile solo per un breve periodo.