 Surfshark è in offerta: 3 motivi per cui è la migliore VPN a ottobre 2026
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Surfshark è in offerta: 3 motivi per cui è la migliore VPN a ottobre 2026

La VPN da scegliere oggi è Surfshark: ecco 3 motivi che rendono il servizio l'opzione giusta per tutti i nuovi utenti a ottobre 2026.
Surfshark è in offerta: 3 motivi per cui è la migliore VPN a ottobre 2026
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La VPN da scegliere oggi è Surfshark: ecco 3 motivi che rendono il servizio l'opzione giusta per tutti i nuovi utenti a ottobre 2026.
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La scelta giusta per una nuova VPN da attivare in questo momento è rappresentata da Surfshark, ora disponibile con uno sconto del 24% a 2,49 euro al mese scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, visitabile dal box qui di sotto. I nuovi utenti hanno la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’opportunità giusta per attivare una nuova VPN.

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3 motivi per cui Surfshark è la VPN da scegliere

Surfshark è la migliore opzione per una VPN illimitata, sicura e ricca di vantaggi. Ci sono almeno 3 motivi per cui questa è la VPN da scegliere oggi:

  • possibilità di sfruttare una connessione protetta dalla crittografia e senza tracciamento: in questo modo, è possibile navigare in sicurezza anche se la rete non è privata e non c’è alcun tracciamento dell’attività online
  • accesso a un network di migliaia di server con la possibilità di aggirare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese
  • uso della VPN in modalità multi-dispositivo: gli utenti hanno la possibilità di sfruttare la VPN da più dispositivi in contemporanea con lo stesso account

Per sfruttare l’offerta in corso basta premere sul box qui di sotto. Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi. Il servizio in questione viene proposto con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’opportunità giusta per poter attivare una VPN illimitata, veloce e sicura.

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Pubblicato il 3 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
3 ott 2026
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