Furto dati FBI: catturato un membro del gruppo ShinyHunters

Le autorità della Giordania hanno catturato Saif ‌al-Din Khader (noto online come Rey). Si tratta di un membro del famigerato gruppo ShinyHunters che ha recentemente rubato i dati di tutti i dipendenti dell’FBI. Secondo le fonti di Reuters, il cybercriminale avrebbe deciso di collaborare aiutando l’agenzia federale nella ricerca dei suoi colleghi.

Rey era già noto ai ricercatori di sicurezza

Il gruppo ShinyHunters ha rivendicato l’accesso al server che ospita il sito FBIjobs.gov utilizzato per raccogliere le candidature degli aspiranti agenti. I cybercriminali hanno sottratto tra 2 e 3 TB di dati appartenenti a precedenti e attuali dipendenti, tra cui informazioni personali e mediche. Dopo un primo comunicato ufficiale, l’FBI ha confermato l’esfiltrazione dei dati di tutti i dipendenti.

I cybercriminali non avevano chiesto il pagamento di somme di denaro a scopo estorsivo, ma solo la modifica o la rimozione di un avviso di sicurezza considerato falso e offensivo. A metà settembre, la polizia olandese ha arrestato un presunto membro del gruppo (Pepijn van der Stap), noto online come Umbreon, ma un rappresentante di ShinyHunters ha negato il suo coinvolgimento.

Saif al-Din Khader sarebbe stato arrestato il 29 settembre dalla polizia della Giordania. Non è noto dove si trova ora, né come è stato scoperto il suo nascondiglio. L’FBI ha dichiarato:

L’agenzia continua a indagare con determinazione sul recente incidente informatico che avrebbe coinvolto ShinyHunters, avendo già collaborato con i partner per arrestare diversi soggetti. Non risparmieremo alcuna risorsa per assicurare alla giustizia tutti i responsabili.

Secondo le fonti di Reuters, Rey avrebbe accettato di collaborare e quindi di fornire informazioni utili all’arresto degli altri membri del gruppo. L’identità di Khader e il suo legame con ShinyHunters, erano già noti ai ricercatori di sicurezza. Rey ha partecipato a diversi furti di dati, tra cui quelli degli operatori Telefonica e Orange Romania.

Brian Krebs ha scoperto il suo vero nome analizzando i log di un infostealer e parlando direttamente con lui tramite Signal. In quell’occasione, Khader aveva dichiarato che collaborava con le forze dell’ordine. Rey era uno degli amministratori del canale Telegram di Scattered Lapsus$ Hunters, un supergruppo di cybercriminali formato da Scattered Spider, Lapsus$ e ShinyHunters.