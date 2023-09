Rimodulazione Fastweb Mobile in arrivo: aumento tariffe a ottobre 2023

In seguito alla rimodulazione Fastweb di giugno per alcuni clienti Mobile, il medesimo operatore torna alla carica con un nuovo aumento delle tariffe da ottobre 2023. Annunciata lo scorso 1° settembre 2023, la modifica unilaterale degli accordi per alcune offerte tariffarie mobili comporterà incrementi delle mensilità da 0,05 euro a 4,95 euro, a seconda dei piani interessati. Andiamo a vedere nel dettaglio l’impatto sui vari scaglioni.

Fastweb applica nuova rimodulazione da ottobre 2023

Secondo quanto ripreso anche dai colleghi di MondoMobileWeb, la rimodulazione in questione riguarda varie offerte mobili particolarmente datate che, in caso di mancato aggiornamento delle tariffe, porterà alla sostituzione diretta con bundle aggiornati, con più SMS, minuti per le chiamate e Giga di Internet.

Dal comunicato si legge: “È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”.

Le offerte colpite saranno le seguenti:

Famiglia : aumento mensile da 0,05 euro a 1,55 euro;

: aumento mensile da 0,05 euro a 1,55 euro; Fast Friends : aumento mensile da 0,05 euro a 2,55 euro;

: aumento mensile da 0,05 euro a 2,55 euro; Fastweb Mobile : aumento mensile da 2 euro a 4 euro;

: aumento mensile da 2 euro a 4 euro; Fastweb Mobile Full Archetipale : aumento mensile da 0,05 euro a 4,95 euro;

: aumento mensile da 0,05 euro a 4,95 euro; Fastweb Mobile Light : aumento mensile da 1 euro a 4 euro;

: aumento mensile da 1 euro a 4 euro; Fastweb Mobile Ver2 : aumento mensile da 1 euro a 4,43 euro;

: aumento mensile da 1 euro a 4,43 euro; Fastweb Mobile Ver3 : aumento mensile da 2 euro a 4 euro;

: aumento mensile da 2 euro a 4 euro; Fastweb Mobile Voce : aumento mensile da 2 euro a 3 euro;

: aumento mensile da 2 euro a 3 euro; Fastweb NeXXt Mobile : aumento mensile da 0,83 euro a 4 euro;

: aumento mensile da 0,83 euro a 4 euro; Fastweb NeXXt Mobile Mini : aumento mensile da 1 euro a 4 euro;

: aumento mensile da 1 euro a 4 euro; Fastweb NeXXt Mobile Unlimited : aumento mensile da 2 euro a 4 euro;

: aumento mensile da 2 euro a 4 euro; Mobile 100 : aumento mensile da 2,07 euro a 4,92 euro;

: aumento mensile da 2,07 euro a 4,92 euro; Mobile 250 : aumento mensile da 1,09 euro a 4,92 euro;

: aumento mensile da 1,09 euro a 4,92 euro; Mobile 500 : aumento mensile da 1,09 euro a 4,92 euro;

: aumento mensile da 1,09 euro a 4,92 euro; Mobile 700 : aumento mensile da 1 euro a 4,17 euro;

: aumento mensile da 1 euro a 4,17 euro; Mobile Base : aumento mensile da 2,05 euro a 4,49 euro;

: aumento mensile da 2,05 euro a 4,49 euro; Mobile Entry : aumento mensile da 4 euro a 4,92 euro;

: aumento mensile da 4 euro a 4,92 euro; Mobile Freedom : aumento mensile da 0,71 euro a 4,43 euro;

: aumento mensile da 0,71 euro a 4,43 euro; Mobile Freedom 10GB : aumento mensile da 1 euro a 4 euro;

: aumento mensile da 1 euro a 4 euro; Mobile Freedom Smartphone Edition : aumento mensile da 1,14 euro a 4,95 euro;

: aumento mensile da 1,14 euro a 4,95 euro; Mobile Freedom Special : aumento mensile da 1 euro a 2 euro;

: aumento mensile da 1 euro a 2 euro; Mobile Fuel : aumento mensile da 1,09 euro a 3,52 euro;

: aumento mensile da 1,09 euro a 3,52 euro; Mobile Giga : aumento mensile da 0,05 euro a 4 euro;

: aumento mensile da 0,05 euro a 4 euro; Mobile Smartphone : aumento mensile da 3,95 euro a 4,95 euro.

: aumento mensile da 3,95 euro a 4,95 euro. Mobile Voce : aumento mensile da 0,05 euro a 4,43 euro;

: aumento mensile da 0,05 euro a 4,43 euro; Mobile Voce con Smartphone a rate: aumento mensile da 2 euro a 4,95 euro.

Il cambio di operatore e il recesso dal contratto possono essere effettuati senza penali o costi aggiuntivi entro il 15 novembre 2023, mentre i pagamenti rateali degli smartphone potranno essere completato in unica soluzione o proseguendo la rateizzazione.