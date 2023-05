Fastweb: rimodulazione a giugno per clienti mobile, fino 4,43 euro al mese in più

Giusto nelle scorse ore Fastweb ha rilasciato la notizia che nessuno dei suoi clienti voleva sentire: a partire dal 1° giugno 2023 verranno applicate nuove modifiche unilaterali ai piani tariffari di certi consumatori con SIM mobili del marchio, mentre altri piani più datati verranno sostituiti con versioni più moderne, eventualmente diverse nel bundle dati e nel prezzo. Vediamo nel dettaglio le informazioni da sapere in merito a questa iniziativa.

L’operatore telefonico italiano ha iniziato a inviare gli SMS informativi ai clienti coinvolti ieri, 1° maggio 2023, e tra le comunicazioni ufficiali presenti anche sul sito si legge che queste saranno le offerte interessate:

La giustificazione per questo incremento della tariffa mensile? La potete leggere di seguito:

“È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile.”