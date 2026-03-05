Rincari su luce e gas in arrivo? Fino a 10 anni a prezzo bloccato scegliendo NeN

Il mercato energetico si prepara a registrare una nuova ondata di rincari su luce e gas, a causa della guerra in Iran. I primi segnali sono già arrivati in questi giorni, con un sostanziale incremento dei prezzi all’ingrosso.

Per evitare aumenti improvvisi è possibile scegliere NeN. Il fornitore permette di attivare offerte luce e gas a prezzo fisso per 2 anni. Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, invece, è possibile estendere il periodo di prezzo fisso a 10 anni.

NeN, inoltre, applica il meccanismo della rata mensile fissa che viene stabilita al momento dell’attivazione (è necessario caricare l’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) e aggiornata ogni anno in base ai consumi. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NeN.

Le offerte NeN di marzo 2026

In un mercato energetico che rischia di registrare nuovi picchi, diventa importante scegliere le offerte giuste in modo da poter ridurre al minimo le bollette.

Per bloccare il prezzo di luce e gas è possibile puntare su NeN. Il fornitore propone le seguenti offerte a prezzo fisso per 2 anni:

Luce | Due : prezzo dell’energia pari a 0,109 €/kWh e quota fissa di 9 euro al mese

: prezzo dell’energia pari a e quota fissa di Gas | Due: prezzo dell’energia pari a 0,36 €/Smc e quota fissa di 10 euro al mese

Per una protezione nel lungo periodo, invece, è possibile puntare sull’offerta luce a prezzo fisso per 10 anni. Ecco le caratteristiche:

Luce | Dieci: prezzo dell’energia pari a 0,112 €/kWh e quota fissa di 9 euro al mese

Per scegliere e attivare le promozioni è sufficiente seguire il link qui di sotto, seguendo la procedura guidata che permette di definire la rata mensile (dopo aver caricato l’ultima bolletta). Non ci sono costi di attivazione iniziali e non ci sono vincoli.