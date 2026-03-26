 Ring annuncia il primo videocitofono 4K a batteria
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Ring annuncia il primo videocitofono 4K a batteria

Ring ha svelato il primo videocitofono a batteria con risoluzione video 4K, insieme ad altri tre modelli (due a batteria e uno cablato) con risoluzione 2K.
Ring annuncia il primo videocitofono 4K a batteria
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Ring ha svelato il primo videocitofono a batteria con risoluzione video 4K, insieme ad altri tre modelli (due a batteria e uno cablato) con risoluzione 2K.
Amazon

Ring ha annunciato il primo videocitofono a batteria con risoluzione video 4K. Si tratta del Battery Doorbell Pro con design rinnovato rispetto alla prima generazione. L’azienda (sussidiaria di Amazon) ha presentato anche tre nuovi modelli con video a risoluzione 2K: Battery Doorbell Plus, Battery Doorbell e Wired Doorbell. Tutti possono essere ordinati in Italia.

Specifiche e funzionalità dei nuovi videocitofoni

Durante l’evento hardware di Amazon (fine settembre 2025) erano stati annunciati i Ring Wired Doorbell Pro e Ring Wired Doorbell Plus con risoluzione video 4K e 2K, rispettivamente. Del primo videocitofono è ora arrivata la versione a batteria. Il Ring Battery Doorbell Pro di prima generazione permetteva di registrare video a risoluzione 1536p. Il modello di seconda generazione supporta la tecnologia Retinal 4K con zoom avanzato 10x, campo visivo di 140 gradi (orizzontale e verticale), rilevazione movimento 3D, visione a luce bassa e notturna adattiva.

Il videocitofono offre inoltre la funzionalità Live View (streaming in tempo reale) e un audio bidirezionale per parlare con i visitatori. All’interno è presente una batteria ricaricabile a sgancio rapido. La connettività è garantita dal Wi-Fi 6 dual band (2,4/5 GHz).

La configurazione e gestione avviene tramite l’app Ring. Quando viene premuto il campanello o rilevato un movimento, l’utente riceve una notifica sullo smartphone. Ovviamente supporta Alexa e può essere abbinato ad un Echo Show. Il prezzo è 249,99 euro. Può essere ordinato su Amazon. Verrà spedito il 29 aprile.

Il Ring Battery Doorbell Plus ha caratteristiche simili, ma la risoluzione video è 2K con zoom 6x e la connettività è Wi-Fi 4. Il prezzo è 179,99 euro. Può essere ordinato su Amazon. Verrà spedito il 15 aprile.

Il Ring Battery Doorbell è simile al modello Plus, ma la rilevazione del movimento non è 3D e mancano visione a luce bassa e notturna adattiva. Il prezzo è 99,99 euro. Può essere ordinato su Amazon. Verrà spedito il 29 aprile.

Infine, il Ring Wired Doorbell è la corrispondente versione cablata. Il prezzo è 79,99 euro. Può essere ordinato su Amazon. Verrà spedito il 15 aprile.

Per tutti i modelli sono disponibili 30 giorni di abbonamento gratuito a Ring Home.

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Fonte: Amazon

Pubblicato il 26 mar 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
26 mar 2026
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