Ring Intercom+Echo Dot: Amazon TAGLIA IL PREZZO del bundle

Insieme, fanno una combo perfetta per la smart home: il forte sconto su Amazon per il bundle che include Ring Intercom ed Echo Dot di quinta generazione è un affare da cogliere al volo. È anche una perfetta idea regalo hi-tech in vista del Natale, da mettere sotto l’albero. Vediamo cosa rende l’offerta dell’e-commerce un’ottima occasione.

Super sconto sul bundle con Ring Intercom ed Echo Dot

Il primo dei due dispositivi, lanciato quest’anno in Italia, trasforma qualsiasi citofono tradizionale in connesso (verifica la compatibilità nella scheda del prodotto), così da poterlo controllare anche da remoto, via app. La procedura di installazione è semplice e alla portata di tutti, l’occorrente è all’interno della confezione. Per quanto riguarda invece l’altoparlante intelligente con Alexa, non ha certo bisogno di presentazioni: ideale per l’ascolto di musica e podcast, è potenziato dall’IA dell’assistente virtuale per interagire con le apparecchiature della casa e con le tante skill supportate. Vuoi saperne di più in merito alle caratteristiche e alle funzionalità integrate? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 54,99 euro, in forte sconto rispetto al listino e all’acquisto separato, oggi è possibile comprare il bundle con Ring Intercom ed Echo Dot nelle colorazioni Blu notte, Antracite e Bianco ghiaccio: ognuno scelga la finitura che meglio si adatta allo stile di arredamento.

Il prodotto è ovviamente venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata, consegna gratuita in un solo giorno e possibile di restituirlo, eventualmente, senza spese entro il 31 gennaio 2024. Se si tratta di un regalo di Natale da mettere sotto l’albero, dunque, si può effettuare subito l’ordine in tutta tranquillità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.