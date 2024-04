Ring Intercom+Echo Pop a 56€: il GRANDE AFFARE

C’è un’ottima offerta a tempo su Amazon che segnaliamo volentieri su queste pagine. È quella che propone, insieme, Ring Intercom ed Echo Pop a un prezzo davvero stracciato. Il primo è il dispositivo che rende smart il citofono tradizionale, il secondo è invece lo smart speaker con Alexa più compatto della linea. In questo momento li puoi acquistare insieme a soli 56,99 euro, approfittando di un forte risparmio rispetto al listino.

Prezzo stracciato per Ring Intercom+Echo Pop

Ring Intercom permette di rispondere ai visitatori anche quando non ci si trova a casa, attraverso un’applicazione su smartphone, ma anche di aprire la porta o il cancello da remoto e di assegnare chiavi di accesso temporanee (ad esempio per la consegna dei pacchi ordinati online). L’installazione è semplice e l’occorrente si trova all’interno della confezione. Prima di effettuare l’acquisto ti consigliamo di verificare la compatibilità con il tuo citofono. Per saperne di più, puoi leggere la nostra recensione in cui abbiamo analizzato le caratteristiche e le funzionalità integrate.

Echo Pop è invece caratterizzato da un design semisferico e da un comparto audio perfetto per l’ascolto della musica e dei podcast in streaming, anche nelle stanze più piccole. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del bundle.

Come già scritto, si tratta di un’offerta a tempo, dunque disponibile solo per poco, il sold out potrebbe essere dietro l’angolo. Approfittane acquistando Ring Intercom ed Echo Pop (nella colorazione bianca) al prezzo finale di soli 56,99 euro.

Per chi effettua subito l’ordine è garantita la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani. C’è bisogno di aggiungere altro?