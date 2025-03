Ring Intercom + Echo Pop al MINIMO STORICO: che offerta

È sceso al suo prezzo minimo storico il bundle che include Ring Intercom ed Echo Pop. Puoi trovare l’offerta su Amazon, un’occasione da cogliere al volo per evolvere la tua casa e renderla una smart home. Rimarrà disponibile solo per pochi giorni. La disponibilità è immediata: se decidi di approfittarne ora lo riceverai già entro domani, senza dover affrontare di alcuna spesa per la spedizione.

Ring Intercom ed Echo Pop insieme: l’offerta sul bundle

Il primo è il dispositivo che rende il citofono intelligente, aggiungendo funzionalità come il controllo da remoto, la possibilità di parlare o aprire da via applicazione su smartphone e l’assegnazione di chiavi temporanee ad esempio per i corrieri o per gli ospiti. È facile da installare e tutto l’occorrente è incluso nella confezione. Il secondo, invece, è lo smart speaker con Alexa più compatto del catalogo, dotato di connettività, supporto allo streaming della musica, dei podcast, all’esecuzione delle skill e molto altro ancora. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Approfittane e acquista il bundle che unisce Ring Intercom ed Echo Pop (nella colorazione Bianco ghiaccio visibile in queste immagini) al suo prezzo minimo storico di 56,99 euro, con un forte risparmio rispetto alla spesa richiesta per acquistare i due dispositivi separatamente. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduto e spedito direttamente da Amazon.

È una della promozioni che anticipano la Festa delle Offerte di Primavera, al via sull’e-commerce la prossima settimana. L’evento durerà una settimana, dal 25 al 31 marzo, proponendo migliaia di sconti in ogni categoria. Potranno partecipare tutti, non sarà necessario l’abbonamento Prime.