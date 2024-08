Ring Intercom: il citofono SMART di Amazon è di nuovo in offerta (-40%)

Ring Intercom è il geniale apparecchio di Amazon pensato per rendere smart il tuo citofono: grazie a questo dispositivo puoi gestire il tutto tramite il tuo smartphone o tramite i comandi vocali di Alexa. Oggi è tornato in sconto con il 40% di promozione sul prezzo ufficiale a 59,99 euro invece di 99,99.

Ring Intercom: così il tuo citofono diventa smart

Come detto in apertura, Ring Intercom è capace di trasformare il tuo citofono tradizionale in un sistema smart, così da gestire l’accesso alla tua abitazione con un semplice tocco sul tuo smartphone.

Direttamente dall’app Ring, ovunque tu sia, puoi parlare con i visitatori e aprire il portone direttamente con un “tap”: non importa se sei a casa o sei addirittura fuori in ufficio, potrai gestire il tutto comodamente. Utile ad esempio se stai aspettando un pacco o lasciar entrare un amico o un parente venuto a farti visita.

Il sistema è compatibile con Alexa, dunque puoi usare i comandi vocali per gestire l’accesso e dare ordine di aprire il portone senza muovere un dito. Molto interessante è poi la funzione di “Chiave Ospite” che ti permette di dare accesso a amici e parenti a orari prestabiliti, mentre la verifica automatica degli ospiti garantisce che solo le persone autorizzate possano entrare.

Installarlo è semplicissimo e non richiede modifiche al tuo sistema citofonico esistente: il ritorno all’offerta Amazon è un’occasione da non perdere. Acquistalo adesso a soli 59,99 euro invece di 99,99.