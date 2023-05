Ring Intercom, il citofono smart è in offerta su Amazon

Oggi hai la possibilità di avere un modo intelligente e sicuro di controllare chi suona alla tua porta. Ti basta approfittare dell’offerta imperdibile su Ring Intercom, il citofono smart di Amazon.

Solo per oggi, puoi acquistarlo a 79,99 euro invece di 129,99, risparmiando ben 50 euro. Oppure puoi pagarlo in comode 5 rate mensili da 16 euro, senza interessi. Non lasciarti scappare questa occasione e ordina subito il tuo Ring Intercom.

Ring Intercom: come funziona il citofono smart di Amazon

Ring Intercom è il citofono smart che ti permette di vedere, sentire e parlare con chi si trova davanti alla tua porta, direttamente dal tuo smartphone, tablet o PC. Grazie alla videocamera HD con visione notturna e al microfono integrato, puoi comunicare con i tuoi ospiti o con i corrieri anche quando non sei a casa.

Inoltre, puoi ricevere notifiche in tempo reale quando qualcuno preme il pulsante o si avvicina al tuo ingresso. L’apparecchio è facile da installare e si collega al tuo Wi-Fi. Puoi anche abbonarti al servizio Ring Protect per registrare e salvare i video sul cloud e accedervi in qualsiasi momento.

Scopri il citofono smart che ti offre sicurezza e praticità a un prezzo imbattibile. Non perdere tempo e approfitta dell’offerta di oggi. Ordina il tuo Ring Intercom a soli 79,99 euro o in 5 rate da 16 euro.

