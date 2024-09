Ring Intercom a metà prezzo: -50% con il coupon

È un’offerta riservata agli abbonati Prime (puoi approfittare dei 30 giorni di prova gratuita): Ring Intercom a metà prezzo è l’apparecchio giusto per trasformare la tua casa in una smart home, partendo dal citofono e rendendolo intelligente.

Amazon taglia il prezzo di Ring Intercom

Compatibile con Alexa, è dotato di un sistema audio bidirezionale che permette di comunicare con i visitatori anche da remoto, eventualmente aprendo la porta o il cancello con un tap sul display dello smartphone. C’è anche la possibilità di assegnare un accesso temporaneo ai corrieri, così che possano lasciare i pacchi in un luogo sicuro. Lo stesso vale per gli ospiti. Sono già migliaia le recensioni pubblicate da chi lo ha messo alla prova, con un voto medio assegnato sull’e-commerce superiore a 4 stelle su 5. Trovi tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità incluse sono riportati nella pagina dedicata.

Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon e tagliare a metà la spesa necessaria per l’acquisto di Ring Intercom, portandola al prezzo di soli 50 euro. C’è anche la spedizione gratuita, gestita da Amazon, così come la vendita. La consegna è prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.

Verifica la compatibilità con il citofono di casa tua nella scheda del prodotto, rispondendo a poche e semplici domande ( Hai, in casa, un citofono che apre una o più porte? , Quando premi il pulsante di apertura sul citofono, le porte si aprono tutte contemporaneamente? e così via). Infine, ti ricordiamo che tutto l’occorrente per l’installazione è incluso nella confezione e che l’offerta è riservata agli abbonati Prime, come anticipato in apertura.