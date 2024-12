Ring Intercom a -62%: lo SCONTO suona al citofono

Lo sconto del 62% sul listino disponibile in questo momento porta Ring Intercom al suo prezzo minimo storico. Si tratta di una grande occasione per integrare nella propria smart home l’apparecchio che rende il citofono intelligente, aggiungendo funzionalità come la possibilità di interagire da remoto con chi suona alla porta attraverso un’app su smartphone, l’assegnazione di chiavi temporanee e molto altro ancora. Sono imperdibili anche i bundle con Echo Pop a soli 44,99 euro e Ring Intercom a 59,99 euro.

Prezzo stracciato per Ring Intercom, da solo e in bundle

È facile da installare (tutto l’occorrente è incluso nella confezione) e dispone di un sistema audio bidirezionale: in questo modo, non dovrai più preoccuparti di essere lontano quando arriva un visitatore per poterci parlare. Rimandiamo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni in merito alle specifiche integrate e alle funzionalità supportate oltre che per verificare la compatibilità con il citofono di casa tua.

Lo sconto del 62% è automatico e porta Ring Intercom al prezzo finale di soli 37,99 euro. Si tratta di un’offerta a tempo, che potrebbe scadere da un momento all’altro. Valuta anche la convenienza dei bundle con lo smart speakerEcho Pop a soli 44,99 euro e con la telecamera per la videosorveglianza Ring Intercom a 59,99 euro.

Se hai un abbonamento Prime attivo e lo ordini subito arriverà da te entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratis. Ovviamente, sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua logistica, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.