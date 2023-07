Ring Intercom+Echo Dot a -73%: sembra già Prime Day

Ring Intercom è senza dubbio uno dei dispositivi più interessanti tra quelli che, di recente, hanno fatto il loro debutto nel catalogo di Amazon: rende smart il citofono di casa (verifica la compatibilità con il tuo), permettendo così di parlare con i visitatori anche da remoto e di aprire la porta o il cancello attraverso l’applicazione sullo smartphone. Oggi, il bundle che include lo smart speaker Echo Dot di quinta generazione, è proposto con un super sconto del 73% che permette di risparmiare addirittura 138 euro sulla spesa finale. E non è ancora iniziato il Prime Day (11 e 12 luglio).

Il bundle con Ring Intercom ed Echo Dot a -73%

Insieme, i due dispositivi si integrano nella smart home grazie anche al pieno supporto per l’assistente virtuale Alexa. Possono interagire tra loro e li si può controllare attraverso semplici comandi vocali. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto. Per quanto riguarda l’altoparlante, è possibile fra tre diverse colorazioni, così da adattarlo al meglio a ogni stile di abbinamento: Antracite, Bianco ghiaccio e Blu notte, ognuno scelga quello che preferisce.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il bundle che include Ring Intercom e lo smart speaker Echo Dot di quinta generazione approfittando di uno sconto del 73% rispetto al listino, dunque al prezzo finale di soli 51,99 euro invece di 189,98 euro come da listino. È un’offerta da non lasciarsi sfuggire, che di fatto anticipa il Prime Day della prossima settimana.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita direttamente a domicilio in pochi giorni: chi effettua subito l’ordine riceverà il tutto già lunedì. Per maggiori informazioni a proposito di Ring Intercom, al suo funzionamento e alle caratteristiche incluse, rimandiamo all’approfondimento pubblicato in occasione del lancio in Italia e alla nostra recensione completa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.