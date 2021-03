Ring Stick Up Cam Battery, sicurezza con Alexa

Oggi è possibile installare un sistema di videosorveglianza, spendendo una cifra accessibile a tutti. Tra le numerose soluzioni spiccano quelle proposte da Ring. Gli utenti possono approfittare delle offerte di privamera per acquistare su Amazon la Stick Up Cam Battery ad un prezzo di 79,00 euro.

Ring Stick Up Cam Battery: sicurezza a poco prezzo

La Stick Up Cam Battery, disponibile nelle colorazioni bianco e nero, possiede dimensioni molto contenute: 60x60x97 millimetri (base esclusa). Può essere posizionata su una superficie piana o fissata a parete, sia all’interno che all’esterno, essendo resistente agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra -20° C e 50° C.

Come si può intuire dal nome, questo modello viene alimentato da una batteria ricaricabile e facilmente sostituibile. È possibile anche aggiungere un pannello solare (da acquistare a parte). La videocamera visualizza le immagini a risoluzione full HD e offre una comunicazione audio bidirezionale con cancellazione del rumore. Il campo visivo è 130° in diagonale, 110° in orizzontale e 57° in verticale. Può ovviamente rilevare i movimenti e inviare le notifiche all’app Ring per Android e iOS.

Essendo un dispositivo Amazon (Ring è stata acquisita nel 2018), la Stick Up Cam Battery può essere gestita tramite i comandi vocali di Alexa, se abbinata ad un dispositivo Echo. La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11b/g/n a 2,4 GHz. Per la registrazione dei video occorre l’abbonamento Ring Protect (3 euro/mese). La videocamera è disponibile su Amazon a 79,00 euro, invece di 99,00 euro (sconto del 20%).