Ripetitore TP-Link con velocità fino a 300Mbps a soli 16€

Nell’era delle connessioni veloci, averne una stabile e veloce in ogni angolo della casa o dell’ufficio è una prerogativa necessaria. A tal proposito esistono i ripetitori Wireless con Wifi Extender e uno di questi, della TP-Link, è in offerta su Amazon al modico prezzo di 16,99 euro.

Ripetitore TP-Link TL-WA850RE ad un prezzo imbattibile su Amazon

Stiamo parlando del TP-Link TL-WA850RE che supporta una velocità massima di ben 300Mbps e frequenza di 2.4 Ghz in Single Band. L’istallazione è molto veloce grazie alla modalità Plug & Play: basterà individuare la posizione migliore per sfruttare al massimo le potenza del Range Extender tramite Smart LED e a questo punto sarà sufficiente premere il tasto WPS del router e connettere il proprio device al TL-WA850RE per configurare immediatamente la crittografia di sicurezza della rete.

Il ripetitore è dotato di una porta Ethernet che consente di godere di una connessione stabile e affidabile anche su dispositivi cablati come console di gioco, computer desktop e smart TV. Il Range Extender TL-WA850RE è compatibile con tutti i router che supportano gli standard 802.11 b/g/n rendendo semplice e veloce espandere e potenziare la rete wireless. Inoltre, tramite la Tether App, l’applicazione di TP-Link, potrete configurare e gestire sia il router che gli extender in modo semplice e intuitivo direttamente dal vostro smartphone sia Android che iOS.

Se doveste trovare fastidioso il LED durante la notte potete anche impostare la modalità notturna. Insomma, se siete alla ricerca di un ottimo ripetitore con funzione di WiFi Extender o di Access Point, questo TP-Link TL-WA850RE fa al caso vostro e lo trovate in offerta su Amazon con uno sconto del 15%. Il prezzo finale è molto vicino al suo minimo storico e con Amazon Prime potrete godere di consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.