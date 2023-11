Ripetitore TP-Link RE305: PROMOZIONE incredibile su Amazon

Se stai cercando un modo affidabile per estendere la copertura del tuo segnale Wi-Fi in casa senza spendere una fortuna, non cercare oltre. Il ripetitore TP-Link RE305 è la soluzione perfetta e oggi è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 25%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 29,99 euro.

Ripetitore TP-Link RE305: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il TP-Link RE305 è un ripetitore di alta qualità che si connette al tuo modem via wireless, rafforzando ed espandendo il segnale Wi-Fi nelle aree che la rete del modem fatica a raggiungere. Con velocità fino a 300Mbps a 2,4GHz e 867Mbps a 5GHz, potrai goderti una connessione veloce e stabile ovunque in casa.

Questo dispositivo è dotato di due potenti antenne esterne che migliorano la copertura wireless e ti consentono di connettere più dispositivi contemporaneamente. Utilizza la banda 2,4GHz per attività semplici come l’invio di e-mail e la navigazione web, e sfrutta la banda 5GHz per lo streaming video in HD/4K e il gioco online senza interruzioni.

Un vantaggio notevole del TP-Link è il suo indicatore del segnale, che ti aiuterà a trovare il posto migliore per posizionarlo. Una luce blu indica una “buona connessione”, mentre una luce rossa indica che sei “troppo lontano dal router”. Inoltre, se la luce notturna ti infastidisce, puoi facilmente attivare la modalità notturna attraverso la pagina di gestione.

Configurare il TP-Link RE305 è un gioco da ragazzi. Puoi trasformare la connessione Internet via cavo in un access point wireless dual band inserendo un cavo Ethernet nell’apposita porta. È compatibile con tutti i tipi di modem/router e la configurazione è semplice e veloce grazie al pulsante WPS o all’app Tether.

Inoltre, acquistando il ripetitore TP-Link, hai accesso al supporto tecnico locale gratuito offerto da TP-Link Italia. Puoi essere certo di ricevere assistenza e consulenza direttamente dalla fonte.

Prima di fare il tuo acquisto, ricorda di contattare il tuo ISP per confermare la compatibilità del TP-Link RE305 con i suoi servizi. Non perdere l’occasione di migliorare la tua connessione Internet a un prezzo conveniente di soli 29,99 euro. Approfitta subito del 25% di sconto su Amazon e goditi una connessione Wi-Fi potente e affidabile in tutta la tua casa, prima che sia troppo tardi.

