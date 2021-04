Ripetitore Wi-Fi 1200Mbps 3 in 1 scontato del 70%

Tra le varie offerte di Amazon, oggi ci ha colpito quella su un extender Wi-Fi estremamente scontato. Si tratta del Ripetitore Wi-Fi 1200Mbps Netvip, un accessorio indispensabile per coprire con la rete wireless le zone buie lasciate dal modem principale.

Ripetitore Wi-Fi Netvip: caratteristiche tecniche

Il design è abbastanza compatto, con ben 4 antenne esterne direzionabili che garantiscono una diffusione del segnale ottimale. Grazie al sistema dual band raggiunge una velocità combinata di 1200Mbps, quindi pienamente compatibile con le connessioni in Fibra. La configurazione è decisamente semplice grazie all’app dedicata, che permette in pochi passaggi di avere la rete pronta all’uso con lo stesso nome e password. Non manca tuttavia una porta WAN, tramite la quale è possibile collegare il ripetitore direttamente via cavo al modem senza il bisogno di alcuna configurazione. Un dispositivo quindi piuttosto versatile, utile soprattutto a casa per coprire con la rete Wi-Fi le stanze che i modem (soprattutto quelli forniti dai provider) faticano a raggiungere.

Le funzionalità però non finiscono qui, in quanto il repeater possiede altre due modalità di funzionamento. La prima è la funzione di router, grazie alla porta RJ45 LAN. Affiancata alla porta WAN, infatti, vi è una seconda porta RJ45 che permette di collegare i dispositivi tramite cavo ethernet. Questo garantisce una maggiore velocità e stabilità di rete, soprattutto nel caso in cui il ripetitore è collegato tramite cavo anche al modem. Non manca poi la funzione di Access Point (AP). Questa dà la possibilità di generare una nuova rete privata con nome e password diversi da quella principale. In questo modo otterremo una rete dedicata esclusivamente ai nostri dispositivi.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il ripetitore è acquistabile su Amazon con addirittura il 70% di sconto, pagandolo così solo 12 euro. Un’offerta davvero incredibile da non lasciarsi sfuggire.