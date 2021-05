Ripetitore WiFi da 1200Mbps a soli 25 euro

Chi intende migliorare la copertura del network wireless in casa o in ufficio può approfittare oggi di un’ottima promozione a tempo su Amazon: il ripetitore WiFi di Victure con supporto alla velocità di 1.200 Mbps nel trasferimento dati è proposto in queste ore sullo store con il 15% di sconto sul prezzo di listino.

Victure: ripetotre WiFi da 1.200 Mbps in offerta

Garantito il pieno supporto al dual band (2,4 e 5 GHz). Sotto trova posto uno slot Ethernet utile se si intende utilizzare la connessione via cavo. La configurazione non potrebbe essere più semplice: è sufficiente premere il pulsante WPS sul router e sul dispositivo mettendoli in comunicazione, poi spostare quest’ultimo dove si desidera collegandolo a una presa di alimentazione.

La porta Ethernet dell’Extender Wi-Fi Victure permette di convertire una connessione internet cablata in una rete Wireless grazie alla modalità Access Point che trasforma l’Extender in un hotsop Wi-Fi. La porta Ethernet del ripetitore Wi-Fi Victure può anche funzionare come adattatore Wireless per connettere qualunque dispositivo cablato come computer, console di gioco o Smart TV.

Tutto questo al prezzo di 25,49 euro invece di 29,99 euro come da listino. Come sempre quando si tratta di un’offerta lampo su Amazon il consiglio è di non perdere tempo poiché rimarrà valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.