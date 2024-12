Ripetitore Wi-Fi: quello di D-Link a 9,90€ è un AFFARE (-68%)

Estendi ovunque la portata della tua rete wireless con D-Link N300: oggi il ripetitore Wi-Fi è in sconto del 68% su Amazon e lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 9,90 euro, una spesa davvero contenuta, che lo rende un vero e proprio affare. Integra due antenne esterne per una ricezione ottimale e un indicatore LED che aiuta a capire dove è meglio posizionarlo.

D-Link N300, il ripetitore Wi-Fi per la casa

Le prestazioni consentono di arrivare a una velocità fino a 300 Mbps nel trasferimento dei dati. Non manca nemmeno lo slot Ethernet, posizionato nella parte inferiore, per il collegamento cablato dei dispositivi. Il design è compatto e l’installazione è semplice, alla portata di tutti: non devi far altro che inserirlo in una presa a muro per l’alimentazione, poi premere il pulsante WPS per associarlo al router ed è fatta. In alternativa, lo si può fare con l’applicazione Android o iOS dedicata. È la soluzione ideale ed economica per eliminare le zone in cui la connessione Internet arriva in modo difficoltoso, lento oppure con continue interruzioni. Scopri di più sulla pagina dedicata alla promozione.

Lo sconto del 68% è applicato in automatico e ti permette di acquistare il ripetitore Wi-Fi di D-Link (modello N300) al prezzo finale di soli 9,90 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando il marchio e le sue caratteristiche.

Se hai un abbonamento Prime attivo arriverà direttamente a casa tua con la consegna gratuita. La vendita e la spedizione sono entrambe gestite da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Verifica le tempistiche nella scheda completa, potrebbe andare presto sold out.