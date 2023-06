Ripetitore WiFi per risolvere i problemi di connessione: ti bastano 12€

Se stai cercando un modo semplice ed economico per migliorare la copertura del tuo WiFi in casa o in ufficio, non perdere questa occasione: su Amazon puoi trovare il ripetitore wireless TP-Link MW300RE a soli 12,74 euro, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Ripetitore wireless TP-Link: la soluzione per ogni problema di connessione

Il TP-Link MW300RE è un dispositivo compatto e facile da installare, che si collega direttamente alla presa elettrica e amplifica il segnale WiFi del tuo router in aree difficili da raggiungere o cablare. Grazie alle sue tre antenne esterne con tecnologia MIMO, il TP-Link MW300RE offre una velocità di trasmissione dati fino a 300 Mbps, ideale per navigare, guardare video o giocare online.

Il dispositivo è inoltre dotato di una modalità access point, che ti permette di creare una nuova rete WiFi a partire da una connessione cablata. Inoltre, ha un LED multicolore che ti aiuta a trovare la posizione migliore per garantire la massima estensione del WiFi.

