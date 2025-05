Ripetitore WiFi TP-Link a 9,99 euro: l'offerta Amazon che risolve i tuoi problemi

Mercusys TP-Link MW300RE è un ripetitore wireless che ti aiuterà a risolvere i problemi di copertura di rete in casa o in ufficio: facile da installare e usare, oggi è in offerta lampo su Amazon a soli 9,99 euro. Un’occasione dunque da non perdere.

Questo ripetitore ti permetterà di portare la connessione WiFi in ogni angolo della casa con una velocità fino a 300 Mbps e la modalità Range Extender con cui potenziare il segnale anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Le tre antenne esterne con tecnologia MIMO sono una combinazione vincente per offrirti una connessione stabile e potente rispetto a un comune extender. Il design compatto e da parete lo rende poi poco ingombrante e facile da installare. In tal proposito, il LED multicolore ti aiuterà nella scelta della posizione ottimale per la massima estensione del WiFi.

Con due tocchi o semplicemente tramite il pulsante WPS sarai subito pronto a espandere la copertura: con questo ripetitore finalmente il WiFi arriverà davvero ovunque e senza complicazioni. Perfetto allora per avere un segnale forte e costante, acquistalo adesso a soli 9,99 euro.