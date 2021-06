Ripetitore TP-Link: super sconto Amazon, super WiFi

Basta una spesa davvero piccola per portare la connettività ovunque, in ogni stanza della casa e negli ambienti esterni come il giardino: è sufficiente un ripetitore WiFi come quello proposto da TP-Link oggi acquistabile in forte sconto su Amazon.

Il ripetitore WiFi di TP-Link in offerta su Amazon

Il modello TL-WA850RE è in grado di trasferire dati con una velocità fino a 300 Mbps, più che sufficiente per soddisfare ogni esigenza senza scendere a compromessi, indipendentemente dalla qualità della ADSL o della fibra. La configurazione è davvero molto semplice, alla portata di tutti. Non manca nemmeno uno slot Ethernet per il collegamento fisico dei dispositivi. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Ogni aspetto di TP-Link TL-WA850RE si può controllare tramite l'applicazione ufficiale ed è garantita la piena compatibilità con tutti i modem e router WiFi. Tutto questo, oggi, al prezzo di soli 16 euro. Cosa state aspettando?