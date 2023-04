Il ripetitore Wi-Fi di Xiaomi a soli 9€: imperdibile

Considerando la bontà dell’offerta, non fatichiamo a immaginare andrà presto sold out: il ripetitore Wi-Fi di Xiaomi, modello Mi Wi-Fi Range Extender Pro, è in sconto del 50% su Amazon e acquistabile in questo momento al prezzo finale di soli 9,99 euro e senza spese aggiuntive per la consegna. Gli interessati non perdano tempo, con tutta probabilità andrà esaurito a breve.

Wi-Fi ovunque a soli 9€ con il ripetitore di Xiaomi

Può gestire il traffico dati con velocità fino a 300 Mbps, collegando un massimo di 64 dispositivi in contemporanea grazie alle due antenne integrate. Così, sono soddisfatte le esigenze di tutta la famiglia e dell’intera smart home, abilitando un accesso senza compromessi a telefoni, tablet, computer desktop e laptop, televisori, set-top box, sensori e altro ancora. È ottimo per lo streaming dei contenuti, così come per il gaming e la comunicazione, può essere configurato e controllato in modo semplice e intuitivo attraverso una comoda applicazione mobile. Inoltre, gli aggiornamenti sono scaricati e installati in automatico, senza richiedere alcuna azione. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda completa del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di allungare le mani su Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro al prezzo finale di soli 9,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto al listino. Un affare talmente buono che varrebbe la pena di comprarlo anche per tenerlo come unità di backup: approfittane prima del sold out.

Se lo ordini subito, entro domani il ripetitore Wi-Fi sarà a casa tua, pronto per estendere la portata della tua rete wireless in tutta la casa e anche all’esterno, in giardino e non solo. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.