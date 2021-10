Se hai a che fare con una connessione Internet che non arriva in modo ottimale in ogni angolo della casa o dell'ufficio, la soluzione al problema è a portata di mano. E in sconto. Oggi, su Amazon, lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro è in vendita al prezzo di soli 10,99 euro.

Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro in forte sconto su Amazon

Il ripetitore WiFi è in grado di estendere la portata del network così da raggiungere ogni stanza e ambiente, grazie alle due antenne integrate, arrivando alla velocità di 300 Mbps. Garantito il supporto alla trasmissione simultanea di dati e informazioni a un massimo di 64 dispositivi. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Tra i punti di forza di Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro anche la semplicità di installazione: si fa tutto in pochi secondi grazie all'applicazione mobile ufficiale, utile anche per gestire ogni sua funzionalità. Considerato il prezzo di soli 10,99 euro, scontato oggi del 27% su Amazon, è un'occasione da non perdere.