Ripetitore WiFi6 in offerta a 20,98€: addio problemi di connessione

Mercusys TP-Link ME60X è quello che ti serve se hai una casa grande in cui la connessione wireless non arriva ovunque come dovrebbe. Stiamo parlando di un ripetitore che, posizionato in un punto strategico, ti aiuterà ad estendere la copertura raggiungendo quella globalità che ti serve per godere di internet in ogni angolo della casa senza problemi. Il prezzo in offerta su Amazon lo rende ancora più interessante: solo 20,98 euro.

Il dispositivo sfrutta la tecnologia WiFi 6 per migliorare ogni aspetto della tua rete: velocità, efficienza e capacità di gestire più dispositivi contemporaneamente senza rallentamenti. La velocità dual band raggiunge 1201 Mbps sulla banda 5 GHz e 300 Mbps sulla banda 2,4 GHz.

Integra anche una porta Ethernet se necessiti di connessione cablate per collegare i dispositivi più esigenti o per godere di una rete ancora più veloce e stabile.

Per fortuna, la compatibilità è universale: il ripetitore funziona con qualsiasi router o box Internet, permettendo di estendere facilmente la copertura WiFi esistente senza dover cambiare modem. L’installazione è immediata perché basta sfruttare il pulsante WPS per espandere la rete con un solo tocco.

Inoltre, funziona anche da modalità punto di accesso integrata trasformandosi in un vero e proprio accesso point, così da creare ad esempio una nuova rete WiFi partendo da una connessione cablata. A soli 20,98 euro è un dispositivo completo e sicuramente utilissimo.