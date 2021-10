Ripetitore wireless TP-Link, così è regalato

Un ripetitore wireless è spesso considerato uno strumento di necessità, qualcosa a cui attingere per risolvere un problema più che per averne un beneficio diretto. Un ripetitore wireless è ciò che consente di aggirare un ostacolo e portare la rete laddove per qualche motivo non è possibile arrivare. Ecco perché quando si cerca un ripetitore wireless si tende a gradire in modo particolare un prezzo di comodo, che senza eccessivi investimenti permetta di superare l'ostacolo e raggiungere l'obiettivo. Se tutto ciò è possibile farlo con meno di 13 euro, allora l'occasione è quella giusta.

L'occasione è servita da TP-Link, ma con ogni probabilità sarà un'offerta destinata ad esaurirsi nel giro di poche ore: approfittane immediatamente.

TP-Link, il ripetitore low-cost

Ecco il modello che può risolvere il tuo problema: TP-Link TL-WA850RE. Si tratta di un extender e access point con velocità single band da 300Mbps con frequenza 2.4 Ghz, supporto al protocollo WPS e porta LAN per un potenziale cablaggio diretto.

Il prezzo tradizionale è pari a soli 19,99 euro, ma in questa occasione lo sconto del 33% porta il prezzo alla soglia dei 13 euro ed una promozione ulteriore sfonda anche quest'ultimo limite. Il prezzo finale è pari in questo momento a soli 12,81 euro. Meno di 13 euro, insomma, per poter utilizzare la tua rete Wifi anche in quella stanza dove la rete non arriva, dove dovresti spendere ben di più per un sistema mesh (da 32,96 euro a diverse centinaia) o un cablaggio diretto. A volte basta poco.