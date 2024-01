Riprese SPETTACOLARI con questa Action Cam 4K in offerta Amazon (-100€)

Sconto eccezionale su Amazon per la DJI Osmo Action 4, una Action Cam capace di effettuare riprese spettacolari in 4K e 120fps, che oggi puoi acquistare a soli 329 euro invece di 429 Un’occasione che non puoi perderti.

DJI Osmo Action 4: le caratteristiche della action cam 4K

La DJI Osmo Action 4 vanta un sensore da 1/1.3” che assicura immagini straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il suo sensore più grande offre una qualità impareggiabile per riprese in 4K perfette, regalando dettagli nitidi e colori vibranti. Non importa se è giorno o notte, questa action cam è pronta a stupirti con la sua efficace soppressione del rumore.

Le prestazioni cromatiche a 10 bit e la modalità D-Log M semplificano il post-editing, evitando perdite di nitidezza e dettagli durante la gradazione del colore. Crea filmati mozzafiato senza preoccuparti della qualità dell’immagine. Inoltre, la resistenza al congelamento fino a -20°C e l’autonomia estesa fino a 150 minuti rendono questa action cam ideale per ogni situazione, anche nelle condizioni più estreme.

Con la possibilità di registrare in 4K a 120fps e un FOV di 155º, potrai catturare ogni momento sportivo con una risoluzione eccezionale e un ampio campo visivo. La DJI Osmo Action 4 ti offre anche la possibilità di realizzare slow motion chiari e fluidi per valorizzare al massimo le tue attività.

La funzione HorizonSteady 360º è la risposta alle tue esigenze di stabilizzazione. Mantieni le immagini stabili anche durante rotazioni di 360º, grazie a tre modalità di stabilizzazione che assicurano riprese fluide anche nelle situazioni più impegnative.

La DJI Osmo Action 4 include la fotocamera, una batteria, un supporto per adattatore a sgancio rapido e molto altro ancora. Una combo perfetta per chi si avvicina alle action cam e desidera realizzare filmati in 4K. E non dimenticare il nuovo aggiornamento che introduce la Pre-Registrazione, perfetta per acquisire i momenti più fugaci, e la funzione Highlight per evidenziare i tuoi migliori momenti.

Non farti scappare questa occasione e acquista subito la DJI Osmo Action 4 su Amazon a soli 329 euro e preparati a vivere e condividere le tue avventure come mai prima d’ora.

