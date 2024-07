Quali sono i rischi informatici per una piccola azienda?

Una singola disattenzione o leggerezza può costare caso, molto caro. Vale nel privato e, ancor di più, nell’ambito professionale. I rischi informatici, per una piccola azienda, si nascondono spesso dietro gli errori dei loro dipendenti e collaboratori, nella maggior parte dei casi commessi in modo del tutto involontario, portando però a perdite anche molto gravi. Fortunatamente, il modo per proteggere gli account, le informazioni e i conti c’è: quello proposto da NordPass (attiva la prova gratuita) è pensato proprio per il business.

NordPass protegge la tua piccola azienda dai rischi informatici

L’interfaccia di semplice utilizzo e funzionalità avanzate come la compilazione automatica dei moduli rendono la soluzione accessibile e pratica per tutti, anche da parte di coloro che hanno poca dimestichezza con il concetto di cybersecurity. E, in caso di necessità, è possibile rivolgersi a un’assistenza premium 24/7 per chiedere e ricevere aiuto. Scopri tutte le funzionalità incluse sul sito ufficiale.

Ecco di seguito un riepilogo con i principali vantaggi offerti da NordPass. Per l’elenco completo rimandiamo alla pagina dedicata.

Archiviazione crittografata per password, passkey e informazioni sensibili;

condivisione sicura degli accessi fra diversi team;

onboarding e offboarding efficienti dei membri;

monitoraggio efficace delle violazioni di dati;

individuazione di password deboli, vecchie e utilizzate più volte;

impostazioni a livello aziendale;

supporto all’autenticazione a più fattori (MFA);

recupero degli account semplice e veloce;

SSO per Google Workspace;

registro delle attività.

Hai la possibilità di attivare la prova gratuita e accedere alle funzionalità di NordPass per 14 giorni, senza spese. Poi, deciderai in libertà se sottoscrivere un abbonamento al prezzo mensile di 1,79 euro per utente. Il servizio è sviluppato e continuamente aggiornato da Nord Security, la stessa software house che si occupa anche di NordVPN.