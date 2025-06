Riscopri la tranquillità di sapere sempre dove sono le tue cose

Hai paura di perdere chiavi, zaini, portafogli, valigie o altri oggetti? Sei in procinto di partire per le vacanze e non vuoi correre questo rischio? La soluzione è acquistare gli smart tracker MiLi MiTag approfittando dell’offerta a tempo su Amazon per averne 4 a soli 27,99€ con il 44% di sconto.

3 ragioni per scegliere gli smart tracker MiLi MiTag

Compatibile con Google “Find My Device” nativo Android

Tracciamento preciso con rete device-to-device

Batteria CR2032 sostituibile, impermeabile e resistente

Non perdere più nulla

I MiLi MiTag sono dei semplici smart tracker che puoi agganciare a qualsiasi dispositivo, ma anche al collare del tuo animale domestico. Grazie a questi dispositivi puoi in qualsiasi momento localizzare la posizione dell’oggetto a cui sono collegati. Utilizzano l’app Trova il mio dispositivo di Google che ti permette di visualizzare sulla mappa la sua posizione esatta.

Inoltre, quando sei con lo smartphone in prossimità dello smart tracker MiLi MiTag puoi attivare l’allarme sonoro che il tracker emetterà dall’altoparlante integrato. Così lo troverai più facilmente anche in mezzo alla folla.

Semplice da configurare, impermeabile all’acqua (può essere immerso fino a 1 metro di profondità per 30 minuti) e con un’autonomia di circa 6-8 mesi ma con la possibilità di sostituire la batteria così da prolungarne la longevità: gli smart tracker MiLi MiTag sono lo strumento indispensabile per proteggere le cose più importanti.

Ideale per chi…

Utilizza esclusivamente Android (9+) e vuole qualcosa di simile ad AirTag

Viaggia spesso o smarrisce valigie, borse, chiavi

Cerca un regalo utile ed economico senza abbonamenti

In vista delle vacanze, come idea regalo per amici e parenti che spesso non trovano le chiavi di casa, il portafoglio o lo zaino del PC, acquista gli smart tracker MiLi MiTag. Con lo sconto del 44% dell’offerta a tempo di Amazon hai la possibilità di acquistare 4 smart tracker MiLi MiTag a soli 27,99€: approfitta subito di questa grande occasione.