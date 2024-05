Risolvi i tuoi problemi di WiFi con questo piccolo dispositivo: 12,99€

I problemi di WIFI sono all’ordine del giorno. Anche in casa tua potresti ritrovarti nella situazione che, in alcune stanze, il segnale è scarso e la navigazione è lenta. Se così dovesse essere, sappi che puoi risolvere questo problema facilmente e in pochi minuti con il piccolo ripetitore WiFi targato Mercusys.

Lo trovi in super offerta su Amazon a soli 12,99€, con uno sconto del 24%.

Ripetitore WiFi di Mercusys: niente più perdite di segnale

Il ripetitore WIFI è probabilmente un prodotto che non avevi considerato finora ma in realtà può essere davvero una soluzione ai tuoi problemi di connettività Internet. Questo modello è in grado di espandere e rafforzare il segnale del tuo router di casa, supportando fino a una velocità di 300 Mbps in 2,4 GHz.

È dotato di tecnologia MIMO, la quale ti permette di aumentare la velocità wireless e di ben tre antenne esterne che garantiscono una copertura davvero ampia capace di raggiungere gli angoli più scoperti della casa.

Nonostante ti possa sembrare qualcosa di particolarmente complesso, in realtà questo dispositivo è molto facile da installare e configurare. Ti basterà infatti posizionarlo nelle vicinanze del router e seguire le relative istruzioni. Riuscirai facilmente a rafforzare il tuo WiFi in pochissimi minuti.

Approfitta ora della promozione prima che sia troppo tardi. Acquista ora questo ripetitore WIFI di Mercusys in offerta su Amazon a soli 12,99€, con un interessante sconto del 24%.

