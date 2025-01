Risparmia 100 euro sul router Wi-Fi 7 di TP-Link (offerta a tempo)

Inizia il 2025 a tutta velocità con TP-Link Archer BE550, oggi in sconto di 100 euro su Amazon. È il router Wi-Fi 7 del marchio, pronto per sfruttare tutti i vantaggi della connettività di ultima generazione, arrivando a gestire il traffico dati con una banda massima di 9.214 Mbps. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Porta il Wi-Fi 7 a casa tua con l’offerta sul router TP-Link

È il dispositivo perfetto per collegare in modalità wireless o cablata (integra 5 porte Ethernet) tutto ciò che si trova nella smart home, dagli smartphone ai tablet, dai computer ai televisori, senza dimenticare lettori multimediali, set-top box, impianti di illuminazione e riscaldamento, videosorveglianza e molto altro ancora. Integra il supporto a tecnologie come Multi-Link Operation, Mesh, HomeShield per la cybersecurity e VPN. Scopri di più nella scheda completa.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: lo sconto di 100 euro è automatico e ti permette di acquistare il router Wi-Fi 7 di TP-Link (modello Archer BE550) al prezzo minimo storico di soli 199 euro, invece di 299 euro come da listino ufficiale. Come anticipato è un’offerta a tempo e potrebbe andare sold out da un momento all’altro: mettilo subito nel carrello.

Se lo compri adesso, arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratis. Amazon si occupa della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari. Avrai due settimane per l’eventuale reso con rimborso completo della spesa. Infine, ti segnaliamo il voto medio pari a 4,4/5 ottenuto da migliaia di recensioni, a testimonianza della sua qualità.