Risparmia 130 euro sul nuovo iPhone 16: ECCOLO

Lo sconto di 130 euro sul listino ufficiale rende iPhone 16 più conveniente che mai. Oggi, Amazon sta proponendo la versione da 128 GB dello smartphone di Cupertino a un prezzo davvero conveniente. Il risparmio è significativo: non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta in corso, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito per non lasciartela sfuggire, il sold out potrebbe essere dietro l’angolo.

L’offerta di Amazon per iPhone 16 (128 GB): -130€

Basato sul sistema operativo iOS e pronto ad accogliere le funzionalità AI della suite Apple Intelligence, integra un comparto hardware di ultima generazione, per prestazioni senza compromessi. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti, rimandando alla scheda del melafonino per tutti gli altri dettagli.

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED e risoluzione 2556×1179 pixel;

chip A18 progettato internamente con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel;

fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID;

funzionalità SOS emergenze via satellite;

connettività alle reti 5G e Wi-Fi 7;

batteria con autonomia elevata.

Scegli il colore della scocca che preferisci tra Nero, Rosa, Verde acqua e Blu oltremare, la spesa finale non cambia di un centesimo. Solo quella nella tinta Bianco non risulta in promozione. Grazie allo sconto di 130 euro sul listino applicato in automatico, oggi puoi acquistare il nuovo iPhone 16 da 128 GB al prezzo finale di 849 euro (invece di 979 euro).

La disponibilità è immediata. Vale a dire che, se lo ordini subito, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. È venduto e spedito da Amazon, attraverso la rete logistica dell’e-commerce.