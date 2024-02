Risparmia 20,50€ sulla Friggitrice ad Aria Moulinex!

La protagonista di quest’offerta è una friggitrice ad aria. Più nello specifico, parliamo di Moulinex Easy Fry Deluxe con una capacità di ben 4.2L. Il prezzo originale di 110,49€ crolla a soli 89,99€ grazie al ribasso Amazon. Scopriamo ora tutte le caratteristiche.

Tutte le caratteristiche della friggitrice ad aria

La friggitrice Easy Fry Deluxe si distingue per il suo design in acciaio inossidabile, unendo eleganza e praticità in un’unica soluzione. Le sue dimensioni compatte (33,8×27,8×33,3 cm) la rendono perfetta per qualsiasi cucina, mentre la capiente ciotola da 4,2L consente di preparare deliziose pietanze per tutta la famiglia o per un gruppo di amici fino a 6 persone. Grazie alla sua varietà di funzioni, puoi sperimentare la gioia di friggere, arrostire, grigliare e cuocere al forno una vasta gamma di cibi, dal classico pollo croccante ai golosi muffin, dalle patatine fritte dorati ai succulenti gamberetti.

Regola con precisione la temperatura della friggitrice, da 80°C a 200°C, per ottenere risultati impeccabili su ogni ricetta. Che tu stia preparando carne, pesce, verdure o dolci, questa friggitrice ad aria assicura una cottura uniforme e un sapore impeccabile.

Con un pannello di controllo digitale intuitivo e 8 programmi preimpostati per i piatti più comuni, come patatine, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto, Easy Fry Deluxe è estremamente facile da usare. Avvia la cottura con un semplice tocco e monitora l’avanzamento grazie al timer integrato.

Se non lo sapessi, grazie alla friggitrice ad aria potrai finalmente dire addio al fritto unto e pesante, ottenendo risultati perfetti con il 99% in meno di grassi aggiunti.

Inizia a cucinare in modo sano con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe a soli 89,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.