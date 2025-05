Risparmia (250€) sul Xiaomi 14T e porta a casa uno smartphone spaziale

Xiaomi 14T è uno smartphone di ultima generazione che non lascia spazio ai dubbi. Un vero gioiello che ti soddisfa in ogni suo dettaglio e soprattutto rimane al passo con i tempi. Design elegante e spazio da vendere nella sua configurazione da 12GB di RAM e 256GB di memoria. Lo stavi aspettando in sconto? Questa è la tua occasione perché con un ribasso del 39% lo paghi appena 399 euro invece di 649,90 euro su Amazon. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello.

Tutte le specifiche tecniche di Xiaomi 14T

Uno smartphone da urlo e te ne accorgi dal suo design. Xiaomi 14T è sia sottile che leggero, viene caratterizzato da linee dritte ed eleganti e da una colorazione Titanium che lo rende bello sotto qualunque fascio di luce. Insomma, questo smartphone si fa riconoscere e non lascia dubbi: non è tutto fumo e niente arrosto. Questo modello, in particolare, vanta un sacco di vantaggi come una memoria da 256 GB, 12 GB di RAM che consentono di spaziare in tutto e per tutto e anche la ricarica rapida da 67W che alimenta una batteria che ti porta al giorno dopo.

Ma se vogliamo parlare della parte più interessante, ecco che lo spettacolo ha inizio sul display da 6,67 pollici bello ampio e dotato di AI oltre a un refresh rate fissato a 144Hz per una fluidità soprannaturale. Viaggia nelle app alla velocità della luce e goditi sia contenuti streaming che giochi mobile senza rallentamenti o brutte sorprese. Con tutto quello spazio che hai, puoi scaricare di tutto e di più ma divertiti anche a immortalare i ricordi con foto e video di qualità superiore grazie alla fotocamera professionale con obiettivo powered by LEICA Summilux e sensore fotografico Sony IMX906.

Capisci perché è da acquistare al volo? A soli 399 euro su Amazon con uno sconto del 39%, Xiaomi 14T diventa tuo.