RISPARMIA 280 EURO sul realme GT 2 Pro: ULTIMISSIMI a disposizione

Uno smartphone dalle prestazioni così elevate ad un prezzo del genere non si era mai visto! Si tratta del realme GT 2 Pro, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto bomba del 38%.

Questo vuol dire che potrete acquistare il cellulare di ultima generazione a soli 462 euro, quindi risparmiando addirittura più di 280 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è in scandenza e rimangono gli ultimissimi articoli a disposizione quindi non perdete tempo!

realme GT 2 Pro: prestazioni al top ad un prezzo stracciato

Grazie alle sue specifiche tecniche, il realme GT 2 Pro è lo smartphone ideale che accontenta le esigenze di ogni tipologia di utente.

Dispone di un display Super Reality che combina la più avanzata ottimizzazione di hardware e software di visualizzazione offrendo una reattività fulminea. In più, con la tecnologia Imaging ProLight, l’ampio sensore IMX766 dotato di doppia stabilizzazione regala immagini più chiare e nitide persino in condizioni di scarsa illuminazione.

Sfruttando la nuova architettura Armv9 e una tecnologia a 4 mn, il dispositivo offre una CPU dalle prestazioni il 20% più veloci e una GPU migliore fino al 30% rispetto ai modelli precedenti.

Lo smartphone è dotato di un sistema a tre fotocamere che garantisce scatti impeccabili: una fotocamera grandangolare da 50 MP, una con microlente 40x e una fotocamera ultra-grandangolare a 150 gradi da 50 MP. Inoltre, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, avrete tutto lo spazio di archiviazione necessario per immagazzinare qualsiasi tipologia di contenuti e file.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.