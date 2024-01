Risparmia 30€ sul Robot Tritatutto di Kenwood!

Se nella tua cucina manca un robot tritatutto, dovresti davvero provvedere perché è un elettrodomestico che ti aiuterà nella preparazione di piatti gustosi e creativi in modo semplice e veloce. E ora, grazie allo sconto del 31%, potrai avere Kenwood Multipro Compact a soli 69,11€ invece degli originari 99,90€ di listino.

Kenwood Multipro Compact: un robot tritatutto completo

Kenwood MultiPro Compact si presenta come un compagno affidabile in cucina, con un design intuitivo che semplifica l’utilizzo attraverso chiare icone che guidano nella scelta delle giuste velocità. Selezionare lo strumento desiderato e seguire le indicazioni è tutto ciò che serve. La praticità del tubo di alimentazione centrale consente di tritare, grattugiare e affettare gli ingredienti direttamente dal contenitore, eliminando la necessità di trasferirti su un tagliere.

Il motore da 800 W assicura risultati precisi e veloci, con la possibilità di regolare la potenza attraverso le 2 velocità disponibili, oltre alla funzione Pulse, adattando così la preparazione alle diverse esigenze. Un aspetto da tenere in considerazione è la possibilità di riporre tutti gli accessori all’interno del contenitore, garantendo così un’organizzazione ottimale della cucina. Inoltre, la praticità si estende alla pulizia, facilitata dalla lavabilità in lavastoviglie delle singole parti.

Versatile e funzionale, il Kenwood MultiPro Compact si presta alla preparazione di una vasta gamma di piatti, dai sughi alle salse, dagli snack ai dolci, diventando un vero e proprio alleato culinario. Con un contenitore da 2,1 litri, lama da taglio, disco per grattugiare e affettare, disco emulsionatore e strumento per impastare, il Kenwood MultiPro Compact si presenta come un completo set di utensili, pronto a soddisfare le diverse esigenze.

Fai tuo il fantastico robot Kenwood Multipro Compact a soli 69,11€ grazie allo sconto del 31%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.